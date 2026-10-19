Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что причиной отсутствия предупреждения Украины о российских баллистических ракетах могла стать программная проблема в системе раннего предупреждения.

Рубио отметил, что знает о произошедшем, но пока не располагает подробностями.

«Несколько ночей назад была проблема с программным обеспечением, связанная с их системой раннего предупреждения», — сказал он.

По словам Рубио, Европейское командование ВС США (EUCOM) изучало ситуацию и подготовило соответствующий отчёт.