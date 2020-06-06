Минздрав России по ускоренной процедуре выдал регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией, сообщили в субботу в пресс-службе министерства.

«Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности, легочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом. Предотвращение развития цитокинового шторма крайне важно при лечении COVID-19», — говорится в сообщении.

Minval.az