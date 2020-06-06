Управление по регулированию энергетики Польши (URE) изменило тариф на транзит российской нефти по польскому участку газопровода «Ямал — Европа», сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что введение тарифа на 2021 год приведет к увеличению средних платежей за услуги по транспортировке газа на 16,55% по сравнению с действующим тарифом.

Повышение тарифа затронет оператора польской сети газопроводов и собственника участка гзопровода «Ямал — Европа» в Польше.

Русско-польский контракт о транзите газа, заключенный еще в 1990-х годах, истек 17 мая текущего года. По газопроводу «Ямал — Европа» Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год. Теперь «Газпром» может бронировать мощности трубопровода «Ямал — Европа» только через аукционы.

Minval.az