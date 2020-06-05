52-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный также как «танцующий миллионер», заявил, что всегда был последовательным в действиях и не давал себе поблажек. Об этом он рассказал в Instagram.

«Дисциплина всегда была ключом к любому результату в течение всей моей жизни. Дисциплина является основой всего, вы должны уважать себя и свое тело. Никогда не позволяйте себе поблажек», – написал Вакки.

Джанлука Вакки родился 5 августа 1967 года в Италии. В семейной компании Fin Vacchi, которая занимается производством упаковочных материалов, Вакки занимает должность члена совета директоров и владеет 30% акций.

Ранее Вакки состоял в романтических отношениях с телеведущей Мелиссой Саттой и актрисой Мишель Родригес, отмечает «Гордон». У Вакки также был роман с директором и дизайнером модного бренда Wandering Джорджией Габриэле.

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