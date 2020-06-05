Китайские суббренд Huawei Honor представил новый смартфон Honor Play 4 Pro 5G, оснащенный инфракрасным датчиком для дистанционного измерения температуры, пишет xda-developers.

Новую модель можно будет приобрести в двух вариантах – с «градусником» или же без него.

Инфракрасный датчик способен определять температуру тела человека, животных или каких-либо объектов. Для того, чтобы измерить температуру человеческого тела, достаточно смартфон поднести ко лбу или запястью.

Диапазон измерений простирается от минус 20 до плюс 100 градусов Цельсия, а точность составляет 0,1 градуса.

Стоимость гаджета на внутреннем рынке – 422 доллара. Ждать ли появления новинки на мировом рынке пока неизвестно.



Minval.az