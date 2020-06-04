«Азербайджан является образцовой страной в борьбе с коронавирусом».

Об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказала руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

Она отметила, что создание Оперативного штаба является одним из лучших шагов в борьбе с коронавирусом.

По словам Х.Харманджи, изоляция в выходные дни является образцовым шагом. Руководитель представительства ВОЗ в Азербайджане отметила, что проведение регулярных пресс-конференций заслуживает одобрения.

Minval.az