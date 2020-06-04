Эпидемическая ситуация в Армении ухудшается, медицинские учреждения уже не могут вовремя госпитализировать всех нуждающихся пациентов с коронавирусом, заявил в четверг премьер-министр страны Никол Пашинян.

«У меня плохие новости. Эпидемическая ситуация у нас ухудшается, вчера мы зафиксировали 697 новых случаев коронавируса. Это означает, что медучреждения уже находятся в таком состоянии, при котором мы не можем вовремя госпитализировать всех нуждающихся», — сказал премьер в видеообращении в Facebook.

Он добавил, что сейчас в стране около 20 тысяч носителей коронавируса не подозревают о своем заражении, становясь разносчиком инфекции. С учетом этого он призвал строго соблюдать правила безопасности.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 3 июня, COVID-19 выявлен у 10524 человек, 3454 излечились и 170 скончались.

Minval.az