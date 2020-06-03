Казахстан не планирует присоединяться к Союзному государству России и Беларуси.
Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил «Комсомольской правде».
«У нас нет планов присоединения к Союзному государству России и Беларуси», — заявил он.
По словам президента, в качестве приоритета Казахстан рассматривает развитие интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Содружества независимых государств (СНГ) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
«Большой интерес для нас представляет усиление потенциала ЕАЭС как экономического союза», — отметил он, выразив уверенность, что со временем организация может стать эффективной структурой глобального масштаба.