Казахстан не планирует присоединяться к Союзному государству России и Беларуси.

Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил «Комсомольской правде».

«У нас нет планов присоединения к Союзному государству России и Беларуси», — заявил он.

По словам президента, в качестве приоритета Казахстан рассматривает развитие интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Содружества независимых государств (СНГ) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Большой интерес для нас представляет усиление потенциала ЕАЭС как экономического союза», — отметил он, выразив уверенность, что со временем организация может стать эффективной структурой глобального масштаба.

Minval.az