Россия начала масштабные военные учения в Черном море, в рамках которых планируются ракетные и артиллерийские стрельбы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота РФ.

«37 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота вышли в морские полигоны для проведения комплекса корабельных учений», – говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи уже отработали экстренное приготовление к бою и походу. Также запланированы одиночные и совместные артиллерийские и ракетные стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.

«Помимо выполнения боевых задач моряки отработают элементы морской подготовки, в том числе совместное плавание и маневрирования в различных строях и ордерах, и другие задачи по предназначению в соответствии с курсом подготовки кораблей Военно-морского флота», – говорится в сообщении.

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