Состояние самых богатых россиян сократилось на 31,48 миллиарда долларов за январь-май 2020 года согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 россиянина.

Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов обеднел на 4,79 миллиарда долларов, его состояние упало до 17,5 миллиарда долларов.

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