Прокатившиеся по многим городам США беспорядки, вспыхнувшие после гибели в Миннеаполисе от рук полиции темнокожего Джорджа Флойда, продолжают оставаться ведущей темой новостей. На этом фоне мировые СМИ публикуют множество видеокадров, запечатлевшие, как «работают» с протестующими американские полицейские.

США учат весь мир тому, как мирно решать внутренние проблемы, но когда конфликты возникают на их территории, то сразу прекращается правозащитная риторика и применяются вооружённые силы. Акты насилия со стороны американских правоохранителей уже осудили в ООН.

Эти видеокадры мы представляем читателям без комментариев:

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