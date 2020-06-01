Тест премьер-министра Армении Никола Пашиняна на коронавирус оказался положительным.

Об этом сам глава правительства сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«Вчера стало известно, что мой тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным. У меня не было никаких симптомов, но поскольку я должен был отправиться в поездку, решил сдать тест. У всех членов семьи результаты тестов положительные. Очевидно, что члены семьи заразились от меня», — пояснил глава правительства.

По словам Пашиняна, у него нет никаких видимых симптомов, к примеру, высокой температуры. Но нужно следить, поскольку в любой момент эти симптомы могут проявиться. По его словам, он беспокоится, как бы не заразить окружающих людей старшего возраста.

«Буду работать из резиденции. У меня здесь есть все условия, все средства связи. Сколько будет возможно работать — буду работать», — сказал Пашинян.

Он выразил сожаление по поводу произошедшего.

«Наша стратегия продолжает оставаться прежней. Мы должны научиться жить с коронавирусной инфекцией», — сказал глава правительства Армении.

Пашинян предположительно заразился от официанта, который подал ему стакан с водой:

«Предполагаю, что заразился во время рабочего совещания. Как вы знаете, на таких совещаниях ставят стаканы с водой. Заметил, что человек, подававший стакан, не был в перчатках. На месте сделал замечание и предложил заменить стакан», — сказал Пашинян.

Он отметил, что у официанта, который подал стакан, был диагностирован коронавирус.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в Армении выявлены 9282 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 131 человек умер.

Minval.az