Сенатор, представитель России на переговорах с Грузией Григорий Карасин и его грузинский коллега Зураб Абашидзе готовы провести переговоры по биолаборатории Лугара при личной встрече в августе-сентябре, передает РИА Новости.

«Мы договорились, что эта тема довольно чувствительная, и мы готовы к взаимодействию и консультациям, когда встретимся», – сказал агентству Карасин.

Дипломат отметил, что они оба являются оптимистами и надеются на личную встречу в августе-сентябре.

Россия не раз выражала тревогу касаемо деятельности Пентагона по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ. В свою очередь, МИД Грузии заявил, что страна готова принять российских экспертов в лаборатории Лугара, но не в одностороннем порядке.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть реальную направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни.

Грузинская сторона считает высказываемые опасения напрасными и подчеркивает, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.

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