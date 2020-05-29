Ситуация с пандемией коронавируса в Армении продолжает ухудшаться, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Ситуация продолжает ухудшаться. По расчету на 1 млн населения мы превысили показатели Ирана и Франции, сравнялись с показателем России и при продолжении этих темпов достигнем показателей Италии», — сказал Пашинян на брифинге в пятницу.

По его словам, причина распространения вируса — в несоблюдении противоэпидемиологических норм. «Необходимо обязательно носить маски и соблюдать социальную дистанцию», — отметил премьер Армении.

Minval.az