Специалисты Минздрава Дагестана госпитализировали в Дербентскую городскую больницу более десятка граждан Азербайджана, ожидающих своего возвращения на родину в пункте временного размещения, сообщили в пресс-службе ведомства, передает Интерфакс-Азербайджан.

«11 человек доставили в Дербентскую городскую больницу для диагностики и подбора лечения. Силами медиков Дербентской городской и Дербентской районной больниц организовано тестирование людей, находящихся в лагере, на предмет выявления новой коронавирусной инфекции», — сказал собеседник агентства.

По его словам, медики посетили пункт временного размещения граждан Азербайджана и расположенный рядом стихийный лагерь на границе Магарамкентского и Дербентского районов. «Пробы планируется взять более чем у 600 граждан Азербайджана и всех сотрудников МЧС России, работающих в пункте временного размещения», — сказали в пресс-службе.

Именно столько граждан Азербайджана, по данным ведомства, на сегодня ожидают возвращения из Дагестана на родину.

«Эмоциональный фон в лагере крайне сложный. Жаркая погода, нервное напряжение — все это способствует обострению хронических заболеваний», — отметили в ведомстве.

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