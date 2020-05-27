Три больших моста, которые считаются символами турецкого города Стамбул — «Мученики 15 июля», «Фатих Султан Мехмет», «Явуз Султан Селим», а также исторический памятник «Галатская башня» — были окрашены в цвета азербайджанского флага в преддверии 28 Мая – Дня Азербайджанской Республики.

Как говорится в сообщении Генконсульства Азербайджана в Турции, данная композиция был инициирован Генконсульством при поддержке Министерства иностранных дел, Администрации губернатора Стамбула и Главного управления сухопутных дорог Турецкой Республики.

В дипломатической миссии отметили, что это специальное поздравительное послание стало ярким проявлением особого внимания братской Турции к Азербайджану.

Начиная с ночи, мосты окрасились в композиции, состоящие из цветов азербайджанского флага — синий, красный и зеленый – что придало особую красоту Босфору и Мраморному морю.

Освещение мостов продолжится до утра.

Minval.az