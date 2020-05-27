У пятилетней кошки в Москве взяли тест на COVID-19 и результат оказался положительным. Животное поместили на карантин дома у хозяина, сообщило агентство «Интерфакс».

Как уточнили в Россельхознадзоре, владелец кошки обратился с просьбой провести тестирование животного на коронавирусную инфекцию. Предварительно кошку осмотрел ветеринар.

У нее взяли мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости. Тест на основе метода ПЦР показал положительный результат, который позже был подтвержден в ходе дополнительного исследования.

При этом в ведомстве подчеркнули, что коронавирус не передается от домашних животных к человеку. Также нет полных научных данных о том, «может ли вирус резервироваться в популяции кошачьих». Поэтому никаких мер в отношении животных принимать не нужно.

Minval.az