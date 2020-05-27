Руководство итальянской Серии А подтвердило план возобновления национального чемпионата по футболу с 13 июня. Об этом информирует «Газета.ру» со ссылкой на Football Italia.

26 мая все 20 клубов главного первенства страны обсудили ситуацию в режиме видеоконференции, а позже выступили с заявлением, которое подтвердило все положения, принятые на последнем заседании 13 мая.

Отмечается, что первоначальный график возобновления турнира после паузы, связанной с пандемией коронавируса, остается неизменным. 13 июня будут сыграны четыре встречи 25-го тура, которые из-за COVID-19 не состоялись в марте: «Аталанта» — «Сассуоло», «Интер» — «Сампдория», «Торино» — «Парма» и «Верона» — «Кальяри». Полноценное же возобновление ожидается 20-го числа, когда свои матчи проведут все команды чемпионата.

Как итог, окончательное решение будет принято 29 мая на встрече министра спорта Италии с Федерацией футбола страны и представителями Серии А.

Minval.az