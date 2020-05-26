Президент Франции Эммануэль Макрон направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая — Дня Республики.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Франции Эммануэль Макрон направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая — Дня Республики.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2020/05/26 19:50
Раздел: Азербайджан, Мир
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