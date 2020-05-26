Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю национального праздника страны — Дня Республики.

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«Передаю Вам и народу Азербайджана искренние поздравления по случаю Вашего национального праздника – Дня Республики. Уверен, что развитие диалога и сотрудничества между Румынией и Азербайджаном продолжится в институциональных рамках стратегического партнерства. Укрепление и диверсификация двусторонних экономических отношений, в том числе диалога между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом посредством энергетических и транспортных проектов регионального значения, отражают важные направления наших взаимосвязей. Прошу принять мои заверения в глубочайшем к Вам почтении», — говорится в поздравительном письме.

Minval.az