Президент США Дональд Трамп начал принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин после того, как в Белом доме были зафиксированы два случая COVID-19. Об этом он рассказал в интервью журналистке Шерил Аткиссон, передает ТАСС.

«Я настолько верю в него, что прошел курс потому, что у двух людей из Белого дома анализы на коронавирус дали положительный результат. Я подумал, что, возможно, было бы неплохо пройти курс», — рассказал Трамп.

Он уточнил, что принимал препарат на протяжении двух недель.

«Если вы посмотрите, то о гидроксихлорохине потрясающие, восторженные отзывы», — отметил лидер США.

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