В Конгрессе США требуют от президента Дональда Трампа объяснений из-за отправки в Россию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Соответствующее письмо демократы Палаты представителей направили в Белый дом, сообщает The Hill.

«Мы глубоко обеспокоены недавними сообщениями о том, что вы предоставляете России крайне важные, необходимые для спасения жизней людей аппараты ИВЛ, в то время как они срочно необходимы в Соединенных Штатах для борьбы с кризисом коронавируса и спасения жизни американцев», — отмечается в письме.

Демократы подчеркнули, что средства американских налогоплательщиков, на которые были куплены и доставлены за границу аппараты ИВЛ, не могут использоваться для получения «политической выгоды».

Демократы потребовали от Трампа до 4 июня предоставить информацию об оценке необходимости медицинских поставок за рубеж.

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