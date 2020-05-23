Власти США обсуждали возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Об этом пишет The Washington Post.

Близкие к Администрации президента СШАДональда Трампа источники рассказали изданию, что этот вопрос поднимался в прошлую пятницу на встрече руководителей высших органов национальной безопасности. Собрание состоялось после того, как в Белом доме сообщили о тайных ядерных испытаниях малой мощности, которые якобы проводят Россия и Китай. Доказательств испытаний представлено не было.

На той встрече договориться о нарушении моратория не удалось, обсуждения продолжаются. По утверждению одного из собеседников газеты, демонстрация Москве и Пекину того, что Соединенные Штаты могут быстро организовать собственные испытания, «может оказаться полезной» на переговорах в рамках трехсторонней сделки по регулированию арсеналов крупнейших ядерных держав.

Однако другой источник рассказал, что в итоге было принято решение предпринять ответные меры на угрозы со стороны Китая и России, но избегать возобновления ядерных испытаний.

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