В Китае впервые с начала эпидемии заявили об отсутствии новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

За последние сутки зарегистрировано 28 бессимптомных носителей, из которых 23 отпустили домой, и трое излечившихся. Также сообщается, что не зафиксировано ни одного смертельного случая.

Всего за время пандемии в Китае обнаружили 82 971 случай заражения коронавирусом, 78 258 человек выздоровели, 79 остаются в больницах, 4634 умерли.

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