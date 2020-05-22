Бутылконосые дельфины замечены у финских берегов, поблизости от города Турку, передает РИА Новости со ссылкой на издание Helsingin Sanomat.

«Хотя афалины встречаются во всех океанах, они редко встречаются в Балтийском море и, тем более, в финских территориальных водах», — пишет издание.

Ранее дельфинов у финских берегов встречали в 1905 и 1953 годах, уточняет газета.

Ученые из Университета Турку уже приступили к наблюдению за дельфинами. По их данным, млекопитающих как минимум трое и это взрослые особи. Ученые призывают всех, заметивших дельфинов, не приближаться к ним и не создавать ажиотажа.

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