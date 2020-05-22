Глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился информацией о состоянии 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

В данный момент специалист находится в одной из больниц Москвы в тяжелом состоянии, спровоцированном коронавирусом.

«Состояние по-прежнему тяжелое. Я звоню Хабибу, родственникам и тем, кто близок к семье. Пока все так же», — цитирует Гаджиева ТАСС.

Незадолго до этого сообщалось, что Абдулманапа Нуромагомедова подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Minval.az