Турция не теряет бдительности на фоне постепенного снятия карантинных ограничений. Малейшее игнорирование угрозы приведет к новой вспышке распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к главам представительств правящей Партии справедливости и развития Турции.

По словам главы государства, власти Турции реализуют успешные шаги по минимизации ущерба от пандемии в экономической, социальной и гуманитарной сферах.

«Благодаря поддержке населения, Турция преодолевает кризис пандемии коронавируса с минимальным ущербом. Мы вступаем в новый период, когда использование масок, обеспечение социальной дистанции и гигиенических мер станет нормой жизни», — отметил турецкий лидер (цитата по «Анадолу»).

Эрдоган отметил, что ограничиваться успехами в профилактике и лечении коронавирусной инфекции на территории Турции недостаточно. «Пандемию необходимо победить как в странах региона, так и в мире в целом. Лишь так мы сможем вздохнуть спокойно», — сказал президент Турции.

Minval.az