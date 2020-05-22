Миллиардеры США приумножили свое состояние на 15% в течение двух месяцев пандемии коронавируса, говорится в исследовании аналитических групп Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies.

В исследовании учитывалось изменение благосостояния с 18 марта по 19 мая на основе данных Forbes. За это время оно выросло суммарно на $434 млрд (с $2,948 трлн до $3,382 трлн).

Пятую часть от общего прироста состояния обеспечили пять богатейших людей США — глава Amazon Джефф Безос, один из основателей Microsoft Билл Гейтс, создатель Facebook Марк Цукерберг, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт и сооснователь Oracle Ларри Эллисон. Состояние Безоса увеличилось на $34,6 млрд, показав рост на 30,6%, Гейтса — на $8 млрд (прирост 8,2%), а Цукерберга — на $25,3 млрд (плюс 46,2%). Баффетт заработал $564 млн, нарастив, таким образом, состояние на 0,8%, а Эллистон — $7 млрд (плюс 11,9%).

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