Турецкие отели, которые претендуют на получение «сертификатов здоровья», начали готовить свою инфраструктуру к новым требованиям, в их перечне — 132 пункта, сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

Согласно новому регламенту, всем сотрудникам при входе в отель с помощью тепловизоров измерят температуру. При этом в Турции будут проверять на коронавирус всех приезжающих иностранцев.

Если у человека при заселении в гостиницу обнаружится жар, его до выяснения причин поместят в «изолятор», расположенный за пределами основного здания. Он должен быть оборудован в каждом отеле.

В такой комнате есть кровать, медицинские приборы, а также отдельная комната для врачей и медсестры, которые должны говорить по-английски. Если понадобится, то больного отправят на скорой в больницу.

Отельеры Бодрума, которые первыми начнут принимать внутренних туристов, уже занимаются расстановкой мебели, шезлонгов и других элементов инфраструктуры с учетом социального дистанцирования.

Так, в одной из гостиниц с номерным фондом 500 комнат из основного ресторана убрали половину стульев, оставив для пользования лишь 150 единиц. Чтобы накормить всех постояльцев, например, ужином, вводится три смены: в 18, 19 и 20 часов. Соответственно, туристам будет предложено выбрать, в какую смену они будут питаться. По желанию, можно забронировать за собой определенный столик.

Станет меньше и шезлонгов, особенно у небольших или детских бассейнов. Для соблюдения дистанции в два метра придется убрать каждый второй «лежак». Как отметил в комментариях СМИ генеральный директор одной из гостиниц Исмаил Душмез, разметка социальной дистанции не менее чем в 1,5 метра будет везде, даже на пешеходных дорожках на территории отеля.

Эксперт подчеркнул, что отельеры стараются учитывать всевозможные мелочи. Например, даже фирменные ручки, которыми пользуется турист при заполнении карточки гостя, будут одноразовыми.

Чтобы соответствовать «сертификату здоровья», гостиницы массово закупают термометры, тепловизоры, дезинфицирующие средства для рук и маски. Есть отели, которые планируют раздавать постояльцам персональные наборы антибактериальных и защитных средств.

Minval.az