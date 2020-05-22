Россия следила за местонахождением президента США Дональда Трампа. Это происходило во время полетов над Белым домом и другими зданиями в рамках Договора по открытому небу. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил советник американского лидера по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

«Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой. Они отслеживали, где может находиться президент. Так что они использовали договор не должным образом», — сказал О’Брайен.

21 мая стало известно, что США собирается расторгнуть Договор по открытому небу якобы из-за систематических нарушений со стороны России. Случится это через полгода. Но решение могут и отменить — если Москва пересмотрит свое поведение.

Сенаторы от Демократической партии США уже заявили, что не поддерживают решение Трампа. Они собираются внести законопроект, который запретит единолично разрывать подобные соглашения. По мнению политиков, расторжение Договора по открытому небу лишит страну определенных выгод.

Договор был заключен 24 марта 1992 года. Все, кто подписал это соглашение, имеют право проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга и проводить фото- и видеосъемку. Сейчас в договоре — 34 государства-участника.

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