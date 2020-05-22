Власти Китая намерены в 2020 году увеличить расходы на национальную оборону на 6,6% – до 1,27 трлн юаней (около $178,8 млрд). Об этом говорится в распространенном в пятницу, 22 мая, на открытии 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва проекте бюджета страны. Темпы роста военного бюджета стали самыми низкими почти за 30 лет.

«Расходы на национальную оборону [составят] 1 268 млрд юаней с приростом на 6,6%; расходы на обеспечение общественной безопасности – 183 272 млрд юаней (около $25,9 млрд) с увеличением на 0,7%», – говорится в документе.

Темпы увеличения расходов на оборону снизились по сравнению с 2019 годом, когда они составили 7,5%. Нынешний показатель – 6,6% – является самым низким с 1991 года.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Китай занимает второе место в мире по объему расходов на оборону после США ($732 млрд в 2020 году). По оценке SIPRI, военный бюджет Китая в 2019 году составил $261 млрд.

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