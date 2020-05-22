Штаб-квартира НАТО подтвердила планы провести 22 мая заседание Совета НАТО в связи с односторонним решением США покинуть Договор по открытому небу (ДОН).

Об этом сообщил ТАСС в четверг сотрудник пресс-службы альянса.

В штаб-квартире НАТО также выразили озабоченность якобы «избирательным применением этого договора со стороны России».

«Все союзники (страны альянса — прим. ) согласны, что контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение являются ключевыми элементами для достижения безопасности альянса. На саммите НАТО в 2018 году главы государств и правительств стран НАТО выразили свою озабоченность в отношении избирательного применения Россией Договора по открытому небу, и что этот факт подрывает безопасность альянса. В особенности мы озабочены тем фактом, что Россия ограничила [инспекционные] полеты над своими отдельными районами. Союзники намерены интенсивно консультироваться относительно будущего этого договора, и Североатлантические совет соберется завтра для обсуждения этой проблемы», — сообщили в пресс-службе.

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России, в то время как Москва эти утверждения отрицает и выдвигает встречные обвинения. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что у России есть ряд своих претензий к США по Договору по открытому небу, которые ранее уже высказывались.

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