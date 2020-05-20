Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджанской Республики и Королевства Испания Эльмаром Мамедъяровым и Аранчей Гонсалес Лайя.

Как говорится в сообщении МИД, в ходе беседы глава МИД Испании подчеркнула важность совместных усилий и солидарности в рамках борьбы с глобальной пандемией и выразила признательность Азербайджану за поддержку путем размещения видеопроекции государственного флага Испании на здании Центра Гейдара Алиева, поблагодарила азербайджанского коллегу за письмо, в котором выражена поддержка совместных усилий в борьбе с глобальным кризисом.

Министры подчеркнули высокий уровень развития политических связей между двумя странами, отметили сотрудничество в рамках ООН, опирающееся на нормы и принципы международного права.

Была отмечена важность подписания в ближайшем будущем декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами и в этом контексте осуществления визитов на высоком уровне.

Министры обменялись мнениями об усилении сотрудничества между двумя странами в экономической и энергетической сферах, обсудили вопросы расширения культурных связей.

Minval.az