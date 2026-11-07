У президента есть знакомые, но не друзья, так как это может стать прямой дорогой к коррупции. Об этом заявил лидер Беларуси Александр Лукашенко.

«У президента вряд ли есть друзья. Есть знакомые люди, которые немало для меня сделали. Я это помню. Может, у какого-то президента и друзья. Я про себя говорю. Знаете, друзья со временем начинают от тебя много требовать. Вроде бы друзья и прочее (…) Вот, ты должен ему там что-то сделать за счет других. И это доходит до коррупции», — сказал глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что такая ситуация неприемлема для него. По его словам, у него есть только хорошие знакомые.