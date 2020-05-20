Офис генерального прокурора Украины начал расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко после обнародования записей возможных его разговоров с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

«Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований, — сообщает издание со ссылкой на источники в офисе генпрокурора. — Расследование начато по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины».

К материалам дела, по данным издания, приобщат записи телефонных разговоров, которые были переданы ведомству депутатом Верховной рады Андреем Деркачем.

Ранее на пресс-конференции Деркач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров, на которых, по его словам, Порошенко, Байден и Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины. Депутат сообщил, что одной из тем разговоров, которые состоялись якобы в конце 2015 года и в 2016 году, является предоставление американской стороной «$1 млрд в обмен на сохранение схем работы компании Burisma», которую связывают с сыном Джозефа Байдена Хантером.

Minval.az