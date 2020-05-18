В малайзийском штате Саравак рыбакам удалось выловить из реки пресноводного хвостокола размером четыре метра и весом в 280 килограммов, пишет «Корреспондент» со ссылкой на AsiaOne.
Хвостокол относится к виду Urogymnus polylepis.
Рыба попалась в сеть, установленную рыбаками, которые, по их словам, вчетвером вытаскивали хвостокола в течение полутора часов.
Urogymnus polylepis водятся в бассейнах крупных рек Индокитая и Борнео. На хвосте рыбы имеется зазубренный шип длиной до 38 сантиметров, который способнен пробить кость человека.