ПФЛ опубликовала очередные данные из истории чемпионатов Азербайджана по футболу.

Как сообщает «Азериспорт», рекорд результативности сезона поставил «Нефтчи», который в первом чемпионате страны в 1992 году забил 104 гола. В том же чемпионате 100 мячей забили футболисты сумгайытского «Хазара».

В пятерку также вошли результаты «Нефтчи» (98 мячей, 1996/97), «Кяпаза» (91, 1998/99) и «Кяпаза» (84, 1995/96).

Если взять соотношение голов к играм, то и здесь лидирует «Нефтчи». В сезоне 1996/97 бакинцы показали результат 3,27. Вторым идет «Шамкир» (3,10 – 2000/01).

Minval.az