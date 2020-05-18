Ситуацию с коронавирусом в Дагестане осложняет скопление иностранных граждан на границе республики с Азербайджаном.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает Интерфакс-Азербайджан.

«Особенность эпидситуации в республике — это большое количество граждан другой страны — Азербайджана, которые сегодня скапливаются у границ. Это очень важно — закрытие международного автомобильного пункта пропуска «Яраг-Казмаляр». МЧС создали там необходимые условия, спасибо им большое, но эти люди накапливаются. Эти люди должны бы вернуться на родину, пока у них такой возможности нет. Это еще одна точка риска», — сказала Попова на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.

Она отметила, что в Дагестане уже достаточно жаркая погода +23-25 днем, и такое скопление людей это еще один риск не только для инфекции коронавируса, но и для других кишечных инфекций.

«Мы, к сожалению, помним и другие более страшные кишечные инфекции в Дагестане — этого осложнения нам абсолютно нельзя допустить», — подчеркнула Попова.

Minval.az