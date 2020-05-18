Согласно плану боевой подготовки на 2020-й год, Азербайджанская Армия приступила к широкомасштабным оперативно-тактическим учениям.

В ходе проводимых учений будут отработаны вопросы боевой готовности, планирования и всестороннего обеспечения операций, взаимодействия органов управления различных видов и родов войск, а также проверены огневые и маневренные возможности созданных по условиям учений ударных группировок.

Учения, в которых примут участие до 10.000 личного состава военнослужащих, около 120 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения, продлятся до 22 мая.

Minval.az