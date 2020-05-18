Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что распыление дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективно против коронавируса нового типа. Об этом сообщает сайт организации.

Там отметили, что дезинфекцию в таких помещениях, лучше проводить с помощью тряпки, пропитанной специальными средствами.

«Распыление на людей (например, в коридорах, кабинетах или других помещениях) не рекомендуется ни при каких обстоятельствах», — сообщает ВОЗ.

Там указывают на то, что такой способ не уменьшит распространение коронавируса инфицированным человеком воздушно-капельным путем или при прямом контакте. В организации обращают внимание на то, что распыление специальных средств для защиты от COVID-19 может повредить глаза, органы дыхательной системы и кожу.

Minval.az