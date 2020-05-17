Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разработал план, согласно которому игровой сезон на континенте должен завершиться в августе. Об этом сообщает «Би-би-си».

Подразумевается, что в отчетном месяце должны быть доиграны не только национальные чемпионаты, но и европейские клубные турниры: Лига чемпионов и Лига Европы. Проведение их финалов ожидается в конце августа.

Глава УЕФА Александер Чеферин называет такой расклад реальным. «Я уверен, что мы сможем завершить европейский сезон», — заявил он.

Чеферин также выразил надежду, что большинство национальных лиг завершат свои чемпионаты. Пока же известно, что досрочно завершены чемпионаты в Нидерландах, Бельгии и Франции. В субботу возобновился турнир в Бундеслиге. Возобновление чемпионата Российской премьер-лиги ожидается 21 июня.

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