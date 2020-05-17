Сегодня прошел третий день Мемориал первого чемпиона мира Уильяма Стейница, в котором играет азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.

Как передает «Азериспорт», в очередной день состоялись еще шесть туров.

Наш гроссмейстер продолжил турнир партией против Петра Свидлера (Россия), которому уступил. Далее он выиграл у Ле Куангом Льемом (Вьетнам) и сыграл вничью с Джеффри Шонгом (США). В 16-м туре Шах проиграл Антону Коробову (Украина), а затем сыграл вничью с Давидом Гихарро (Испания). В последнем туре наш шахматист уступил Александру Грищуку (Россия).

По итогам турнира Мамедъяров набрал 9 очков и стал четвертым. Победу одержал Магнус Карлсен (Норвегия) – 12 баллов.

Отметим, что соревнование с участием десяти шахматистов проходит в формате блица.

Minval.az