Испанский футбольный клуб «Сельта» оштрафовал датского полузащитника Пионе Систо за нарушение условий карантина. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Штраф составил €60 тыс., что стало крупнейшей суммой в истории штрафов «Сельты». Санкции к 25-летнему игроку применены за отъезд в Копенгаген на своей машине во время пандемии коронавируса и без разрешения клуба.

Систо перешел в «Сельту» из датского «Мидтьюллана» летом 2016 года. За испанскую команду Систо сыграл 133 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал 14 голевых передач. В составе датского клуба футболист выиграл чемпионат страны. За сборную Дании Систо сыграл 21 матч и забил один мяч.

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