Отец и тренер российского бойца смешанного стиля, чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап находится в тяжёлом состоянии после операции на сердце.

По его словам, в ближайшие три-пять дней не будет других новостей относительно состояния Абдулманапа. Несмотря на то что тренера вывели из комы после хирургического вмешательства, он находится в тяжёлом состоянии.

— Как провели шунтирование, его вывели из комы, слишком долго нельзя же оставлять. Он в тяжёлом состоянии, не разговаривает, — цитирует телеканал «360» друга семьи Нурмагомедовых Рамазана Рабаданова.

Рабаданов рассказал, что в настоящий момент врачи констатируют, что никаких улучшений состояния Абдулманапа не наблюдается. Нурмагомедов продолжает лежать в стационаре московского военного госпиталя под пристальным наблюдением врачей.

Minval.az