Не все витамины одинаково полезны. Как выяснили ученые, при определенных заболеваниях от некоторых из них лучше отказаться, передает портал Cursorinfo. К примеру, при раке простаты вреден кальций, и передозировка может отрицательным образом сказаться на действии витамина D.

От витамин A лучше отказаться пациентам, страдающим от псориаза, потому что производные этого вещества применяются для регенерации кожи, но в случае превышения нормы могут стать причиной отравления.

А при сердечных заболеваниях эксперты советуют не употреблять калий, так как в случае превышения дозировки этого микроэлемента может возникнуть аритмия, а также произойти увеличение частоты пульса.

Увлекаться витамином E не стоит гипертоникам, так как возникает риск вероятности паралича сердца. Воздержаться от приема витамина A и фосфора лучше пациентам с диабетом, так как избыток этих элементов увеличивает риск образования переломов.

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