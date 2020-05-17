В новом производственном плане компании Renault не будет минивэнов Scenic и Espace и среднеразмерного седана Talisman.

Согласно сообщению агентства Рейтерс, в Renault в ближайшее время приступят к реализации антикризисного плана, который призван сберечь для компании 2 млрд евро в ближайшие три года.

Серьезные перемены ожидают модельную линейку французского автопроизводителя. Не все детали производственной части плана еще утверждены, но общий лейтмотив выражен фразой «больше кроссоверов». Поэтому прекращение производства Scenic, Espace и Talisman вопрос решенный. Завод в Дуэ, на севере Франции, где собирают все три модели, будет переориентирован на выпуск электромобилей.

Кроме того, Renault в процессе переговоров с правительством пятой республики о получении ссуды в 5 млрд евро на покрытие убытков, понесенных от катастрофического падения спроса в марте и апреле из-за предпринятых мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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