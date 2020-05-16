Армения установила мировой рекорд по темпу прироста случаев коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший премьер-министр Армении Грант Багратян, передает news.am.

«Сегодня в Армении число зараженных коронавирусом достигло 4283։ За сутки заразились 239 человек. Прирост 5.9% — похоже на мировой рекорд или один из самых худших результатов. Для сравнения за тот же день прирост новых больных в мире составил в среднем 2,2%, в США – 1,8%, РФ – 3,8, Турция, Иран менее 1%, Грузия 0,3%, Азербайджан – 1,5%».

Minval.az