Федеральное сетевое агентство Германии отказало компании Nord Stream 2 AG, оператору строительства «Северного потока-2», в выведении газопровода из-под норм обновленной газовой директивы ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.

Такое решение означает, что оператор газопровода должен зарезервировать не менее половины мощности для альтернативных поставщиков, несмотря на их отсутствие. Другими словами, «Газпром», имеющий монополию на трубопроводные поставки российского газа за рубеж, сможет поставлять лишь 27,5 миллиарда кубометров в год, а не 55 миллиардов.

В ведомстве указали, что для вывода из-под действия директивы строительство надо было завершить до мая 2019 года. Регулятор отклонил аргументы «Газпрома», который утверждал, что все средства в проект были вложены до этой даты, а значит, его можно считать завершенным.

Ранее, когда начиналось строительство «Северного потока-2», газовая директива Евросоюза касалась только газопроводов, проходящих по территории региона. Таким образом были ограничены поставки по OPAL, являющимся сухопутным продолжением первого «Северного потока».

Нормативы изменили на фоне активного противодействия строительству со стороны Украины, США, стран Балтии и Польши. Они считают, что проект является исключительно политическим и приведет к усилению зависимости Европы от России.

Minval.az