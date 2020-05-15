Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили призвал отказаться от кредитов Международного валютного фонда (МВФ). Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает издание «Деловая столица».

«Они дают нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон», — заявил Саакашвили в программе «Право на владу».

Он отметил, что, будучи президентом Грузии, «отказался от услуг МВФ». По мнению Саакашвили, Украина сегодня достаточно сильная, чтобы поступить так же. «Конечно, не с той целью, чтобы вернуть старых воров, а для того, чтобы цивилизованным путем совершить реформы и изменения. И в этом смысле у нас все еще впереди», — добавил он.

Minval.az