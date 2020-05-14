Испанский гонщик Карлос Сайнс подписал контракт с «Феррари» на два года — с сезона-2021.

25-летний Сайнс заменит в команде Себастьяна Феттеля, который покинет «Феррари» после нынешнего сезона. Напарником Карлоса Сайнса станет Шарль Леклер, пишет Isport.

Сайнс-младший дебютировал в Формуле-1 в 2015 году в составе «Торо Россо». Также выступал за «Рено», а сейчас является пилотом «Макларена», который уже нашел замену Сайнса. В активе Карлоса 102 гонки «Формулы-1». Лучший результат — третье место на Гран-при Бразилии-2019.

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